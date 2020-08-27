В Мурманскую область приехали 15 педагогов по программе «Земский учитель»

На Север приехали 15 педагогов из других регионов страны. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дефицит кадров на Кольском полуострове чувствуется как никогда. Не хватает врачей и учителей. Правда, с педагогами проблему удается постепенно решать. Так, по программе «Земский учитель» в Мурманскую область приехали 15 специалистов с Алтая, из Ненецкого автономного округа, Башкортостана, Крыма, Карелии, Калмыкии, Ставропольского и Забайкальского краев, Волгоградской, Архангельской, Саратовской, Оренбургской и Томской областей.

Надо отметить, что на Север педагоги решили отправиться не только из-за уникальной природы и людей с приветливым характером.

- По отзывам прибывших учителей, «полярки», положенные молодым специалистам в полном объеме с первого дня работы, стали одним из определяющих факторов при принятии решения о трудоустройстве. Кроме того, 14 педагогов въехали в благоустроенное жилье по социальному найму, одному учителю предоставлена комната в общежитии, - отмечают в правительстве Мурманской области. - Также педагоги, которые переезжают работать в села и малые города, получают единовременную выплату в размере одного миллиона рублей.

Учителя приступят к своим обязанностям уже в сентябре в школах Оленегорска, Кировска, Гаджиево, Кандалакши, Колы, Видяево, Алакуртти, Туманного, Корзуново, Раякоски и Никеля. Пятеро станут классными руководителями, трое будут вести кружки и факультативы.

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