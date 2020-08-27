В Мурманске пропала 44-летняя женщина в рыжей куртке

Наталья Ефимова ушла из дома 22 августа. Фото: "МурманСпас"

И снова в поиск, покой им только снится… Добровольцы, не остающиеся равнодушными к чужой беде, снова подняты по тревоге. В Мурмансвке пропала женщина.

- Наталья Ефимова, 1976 года рождения, 22 августа ушла из дома и до сих пор ее местоположение неизвестно, - сообщает о новой пропавшей поисковый отряд «МурманСпас».

Рост женщины 160 сантиметров. Наталья плотного телосложения. У нее голубые глаза и темные волосы, подстриженные под каре. Пропавшая была одета в рыжую куртку из кожезаменителя и синие джинсы. При себе у нее был черный рюкзак.

Если вы видели Наталью Ефимову или знаете что-то о ее местонахождении, позвоните по телефонам: 8 (8152) 40-60-10 или 02 (полиция), либо 8-911-311-70-20 или 8-911-339-89-41 (волонтеры).

Напомним: в Мурманске продолжаются поиски 33-летнего Максима Максимова, который с 20 августа не выходит на связь.

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