Стали известны подробности об умерших от коронавируса в Мурманской области 26 августа

Коронавирус продолжает уносить жизни северян. Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Несмотря на все усилия врачей, коронавирус продолжает уносить жизни северян. Печальная статистика летальных исходов пополняется ежедневно. Напомним: 26 августа от новой коронавирусной инфекции в Заполярье умерли еще два человека.

- У обоих были положительный тест на коронавирус и подтвержденная пневмония. Возраст пациентов – 66 лет и 73 года. Они переносили болезнь в тяжелой форме и имели сопутствующие заболевания, в том числе сердечно-сосудистой системы, почек и крови, - сообщили подробности в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

Таким образом число летальных исходов в Заполярье достигло 154. К счастью, выздоровевших гораздо больше – 9970 человек. Всего же на Кольском полуострове подтверждено 12496 случаев COVID-19. Под наблюдением медиков остаются 2372 пациента. Врачи делают все возможное, чтобы они победили опасную инфекцию.

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