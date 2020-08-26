Погода в Мурманске и области на 27 августа 2020 года: в регион пришло похолодание

Погода дарит нам дожди, но не солнышко. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вот и заканчивается лето на Кольском полуострове. На земле уже появляются первые желтые листья, периодически возникают ночные заморозки, а дождей становится все больше. Но кто знает, может теплые деньки еще порадуют нас осенью.

- 27 августа циклон с районов Карелии сместится на территорию Кольского края, под его влиянием в нашем регионе ожидаются сильные дожди, усиление северного ветра и понижение температуры воздуха. В этот день будет облачная с прояснениями погода. Дождь, местами сильный. Ветер северный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью +5+10, днем +8+13 градусов, - уточнили в мурманском гидрометцентре.

По словам синоптиков, в ближайшие дни погода в Мурманской области будет носить преимущественно антициклональный характер, что означает одно - похолодание. Так что запасаемся зонтиками и дождевиками.

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