Житель Заполярного из-за мелкой ссоры убил приятеля тесаком для мяса

Мужчина "смылся" с места преступления, однако его отыскали. Фото: СУ СКР по МО

После ночной посиделки с собутыльником жизнь 49-летнего северянина из Заполярного внезапно оборвалась - как оказалось, его компаньон привык решать конфликты окончательно и бесповоротно.

По версии следствия, в ночь с 13 на 14 августа между жителями Заполярного, распивавшими алкоголь, произошел незначительный конфликт. Один из приятелей настолько разозлился, что схватился за тесак для рубки мяса и убил знакомого, а после - убежал. В итоге, тело мужчины в квартире дома на улице Ленина, а также орудие убийства обнаружили следователи.

- 41-летнего злоумышленника удалось задержать в кратчайшие сроки. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство". Северянин заключен под стражу, он уже дает признательные показания. Назначены необходимые судебные экспертизы, устанавливаются всех обстоятельства произошедшего, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

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