Лобовое ДТП под Кировском: Hyundai врезался в "ВАЗ", есть пострадавший

По факту аварии проводится проверка. Фото: vk.com/kirap51

Под Кировском произошло ДТП - лоб в лоб столкнулись два автомобиля. Обоим водителям удалось избежать травм, а вот одному из пассажиров после аварии пришлось отправиться в больницу.

- 25 августа в 19.20 в районе 1 километра автоподъезда к поселку Титан водитель Hyundai при пересечении проезжей части, поворачивая налево, оказался на встречной полосе движения, где врезался в "ВАЗ". В результате ДТП пострадал пассажир отечественного автомобиля, которого госпитализировали в медучреждение Кировска, - рассказал "КП" инспектор отдела пропаганды УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

Сейчас по факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. Госавтоинспекторы просят быть внимательными и осторожными на дорогах.

Напомним: на днях жители Мурманской области угодили в ДТП в Карелии, улетев на Ford Focus в водоотводную канаву. Пострадала одна из пассажирок иномарки.

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