Инспекторы стерли вандальные надписи на древних писаницах полуостровов Средний и Рыбачий

Нерадивые туристы успели наследить. Фото: Виктор Петров

Вандалы продолжают портить наскальные изображения в разных уголках Мурманской области, которые хранят в себе память предков. На днях в природный парк «Полуострова Рыбачий и Средний» отправились с рейдом специалисты Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения Мурманской области и «Кольский центр охраны дикой природы». Инспекторам пришлось наводить порядок - после нерадивых туристов там остались надписи на уникальных древних писаницах.

- Вандалы теперь пошли покультурнее, оставляя следы на природных и культурных объектах мелом. Только вот стирать за собой забывают. Инспекторам пришлось сделать это за них. Жаль, что выбитое вандалами так же легко не удалишь…, - отметил заместитель директора по развитию ООПТ в Мурманской области Виктор Петров на личной странице в соцсетях.

Напомним: в июне этого года в Мурманской области альпинисты очистили некоторые скалы от надписей вандалов - виды облагородили вдоль федеральной трассы "Кола".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На полуострове Рыбачий нашли загадочный каменный лабиринт. Заснял его трэвел-блогер Павел Кондратьев (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru