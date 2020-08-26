В Мурманской области заработал уникальный портал с культурными событиями

Проект заработал 24 августа. Фото: скрин

Потихоньку заболеваемость коронавирусом в Мурманской области начинает снижаться, и в регионе возобновляют работу все больше культурных заведений. Узнать, как лучше провести свой досуг, теперь можно на новой интерактивной платформе «MURMANИСТ: календарь событий Мурманской области», которая открылась 24 августа.

- Свободная регистрация на портале «MURMANИСТ» предполагает широкий выбор участия в культурной жизни региона - от инициатора мероприятия до его спонсора, от участника в качестве волонтера до его посетителя. На сайте есть вся необходимая информация о культурных мероприятиях, которые проходят в кольском крае. База портала будет пополняться новыми организациями, - сообщили в министерстве культуры Мурманской области.

Проект воплотили в жизнь заполярные разработчики и дизайнеры, он прошел тестирование государственными и негосударственными организациями культуры и волонтерским сообществом. «MURMANИСТ» стал победителем грантового конкурса молодежного образовательного форума «Таврида», на реализацию которого выделили федеральный грант - 1 миллион рублей.

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