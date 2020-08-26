В Мурманске продают коня и пони вместе санями

Гнедой жеребец - звезда фотосессий. Фото: Avito

Чего только не продают на сайте бесплатных объявлений. В последний раз на торги был выставлен клок волос легендарного музыканта Виктора Цоя. На этот раз речь идет о не столь раритетном товаре.

- Продам лошадь и пони, - гласит новое объявление на Avito. - Жеребец владимирская помесь, 158 сантиметров в холке, гнедой. Очень общительный, здоров, дениковых пороков не имеет, не агрессивный, характер покладистый. Идеально ходит в экипаже и под верхом, звезда фотосессий – вьющаяся грива и хвост, пасется на привязи.

Что касается пони, то он чистопородный шетлендский жеребец без проблем в содержании и здоровье. Коняшка также великолепно ходит в экипаже и под верхом. Может гулять на привязи.

- Продажа возможно вместе с упряжью и седлом, экипажем и санями, - отмечает авто объявления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Питомник хаски под Мурманском получит поддержку правительства. Вице-губернатор и бизнес-омбудсен Мурманской области лично посетили организацию, оказавшуюся под угрозой закрытия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru