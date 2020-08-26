Стали известны подробности об умерших от коронавируса в Мурманской области на 25 августа

Коронавирус уносит все больше жертв. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несмотря на то, что заболеваемость коронавирусом в Мурманской области снизилась, число жертв COVID-19 продолжает расти изо дня в день. В регионе зафиксировано 154 летальных исхода от опасной инфекции. Стали известны подробности о тех четырех погибших, которые появились в печальной сводке 25 августа.

- Скончались четыре пациента с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Возраст пациентов - от 60 до 85 лет. Они переносили болезнь в тяжелой форме. Северяне имели сопутствующие хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, почек, сахарный диабет и последствия инсульта. К сожалению, спасти пациентов не удалось, - сообщили в оперативном штабе при региональном правительстве.

Всего в Кольском крае зафиксировано 12496 случаев заражения COVID-19. Большую часть ковидных северян удалось вылечить - из больниц по выздоровлению выписаны 9970 человек.

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