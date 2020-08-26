В Мурманске открыт сезон северных сияний

Первые всполохи северного сияния в этом сезоне озарили небо над Мурманском. Фото: "Погода в Мурманске"

Дыхание осени на Кольском полуострове слышно все отчетливее: на березах уже появились первые желтые листочки, а температура воздуха в темное время суток то и дело грозит опуститься ниже нуля.

Заморозки в ночь на 26 августа ждали в пригородах Мурманска. Однако вместо них небо над городом-героем озарилось первыми всполохами северного сияния.

- Температура воздуха в аэропорту «Мурманск» ночью опустилась до нуля, но, похоже, в минус перейти не успела. Минимум за ночь +0.2, - рассказывает о событиях минувшей ночи паблик «Погода в Мурманске». - После ясной и очень прохладной ночи нас ждет вполне себе теплый день. Облачность с запада области пойдет на север и пока задеть Мурманск не должна, а августовское солнце вполне может прогреть воздух до +16...+17.

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