Погода в Мурманске и области на 26 августа 2020 года: до +17 градусов, местами заморозки

В Мурманской области снова заморозки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Мурманской области любит контрасты. То похолодание, то на следующий же день аномальная жара - уже ничем не удивить. Сейчас на подходе - очередные августовские заморозки, которые сюрпризом давно не кажутся.

- В ближайшие дни Кольский полуостров будет находиться под влиянием южной периферии циклона, расположенного в Баренцевом море, в этот период в регионе ожидается относительно теплая погода, местами пройдут дожди, - сообщают в мурманском гидрометцентре. - 26 в Мурманской области августа будет облачно, с прояснениями. Ночью без существенных осадков, в отдельных районах туман. Днем небольшой, местами умеренный дождь. Ветер слабый, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +2+7, местами заморозки до -1, днем +12+17 градусов.

Синоптики отмечают, что циклон в ближайшие дни сместится в северном направлении на территорию Кольского полуострова, поэтому скоро в регион нагрянут сильные дожди, а температура воздуха понизится.

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