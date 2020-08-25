6 километров дороги между Оленегорском и Ловозером отремонтировали по новой технологии и за 69 миллионов рублей

Дорогу привели в порядок. Фото: Мария ЛЕНЦ

Конечно, до идеала заполярным дорогам еще далеко, но северянам грех жаловаться на их качество. Тем более, что их преображение проходит из года в год по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». В частности в этом году в порядок привели более 60 километров транспортных артерий. Один из них протяженностью 6 километров на дороге Оленегорск – Ловозеро.

- Здесь уложено 42 тысячи квадратных метров асфальта и нанесено более полутора тысяч квадратных метров горизонтальной разметки. На этой трассе подрядчик использовал технологию холодной регенерации, включенную в реестр лучших. Этот метод повышает износоустойчивость отремонтированного полотна, - отметил и.о. руководителя Мурманскавтодора Денис Решетов.

Ремонт 6 километров дороги обошелся в 69 миллионов рублей. Подрядчик несет гарантийные обязательства по нему в течение следующих четырех лет.

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