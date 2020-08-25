Сборная Снежногорска 26 сентября сыграет в полуфинале Высшей лиги КВН

Полуфинал пройдет в конце сентября - начале октября. Фото: vk.com/snezhnogorskkvn

Одержав победу в четвертьфинале Высшей лиги КВН, сборная Снежногорска двигает к новым высотам. Напомним: в начале августа команда веселых и находчивых из Мурманской области вырвалась в полуфинал соревнований, обогнав соперников из Крыма всего на одну десятую балла. Тем не менее, выступление северян жюри признало лучшим.

Стало известно, когда пройдет полуфинал Высшей лиги КВН, где выступят наши ребята.

- 26 сентября играют команды: Сборная Снежногорска (Мурманск - столица Арктики), "Доктор Хаусс" (Могилев), "Полуостров" (Симферополь), "Станция Динамо" (Москва), "Михаил Дудиков" (Ставрополь), - сообщили в официальной группе Международного союза КВН в соцсетях.

2 октября, когда состоится вторая часть полуфинала, сойдутся игроки из Армавира, Альметьевска, Москвы, Липецка, а также Сборная КВНщиков "G-Drive".

Участникам нужно будет проявить себя в таких конкурсах, как "Приветствие", "Ситуация" и "Музыкальный фристайл".

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