В Коле на острове Немецком установят ЛЭП

На острове Немецкой работает техника. Фото: Официальная группа "Мурманск"

- Близ Колы уничтожается остров Немецкий, то малое, что еще осталось от нашего древнего города. На острове активно работает техника, готовят площадку для установки опоры ЛЭП, - забили тревогу в социальных сетях жители Колы.

Горожане переживают, что стройка нанесет урон пернатым, которые гнездятся на острове, да и сам живописный уголок будет безнадежно испорчен. Но, кажется, с таким поворотом событий придется смириться. Слушания по размещению на острове Немецком ЛЭП прошли еще в 2011 году, а сама установка опоры для линии электропередач уже прошла все согласования.

- На самом деле установка ЛЭП не нанесет пернатым серьезного урона, поскольку рядом и побережье есть, и места для гнездования. То есть ситуация не критичная, - прокомментировал «КП» ситуацию научный сотрудник лаборатории орнитологии Мурманского морского биологического института Алексей Ежов. – Когда ЛЭП установят, люди уйдут, а растительность немного восстановится, птицы вернутся на остров. Обитают там пеночки, луговые и полевые коньки, утки, кулики. Вообще, пернатых там не так уж и много.

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