В Кировске молодожен после свадьбы впал в кому

"Скорая" доставила пострадавшего в реанимацию. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Счастливая семейная жизнь пары из Кировска длилась недолго. Молодожены отгуляли свадьбу и вернулись домой, а дальше … В обстоятельствах случившегося теперь разбираются сотрудники полиции.

- Ночью 22 августа в отдел полиции поступило сообщение из медучреждения о том, что к ним доставили мужчину, 1988 года рождения, с травмами различной степени тяжести. По предварительной информации, вечером 21 августа пострадавший выпал из окна второго этажа собственной квартиры, - рассказывает начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

Что предшествовала этому роковому инциденту, пока точно неизвестно. Мужчина в коме и пока находится в реанимации Апатитско-Кировской больнице и рассказать о случившемся не может. Вряд ли он собирался провести первую брачную ночь на больничной койке и без сознания.

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