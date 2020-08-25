Мурманский ультрамарафонец водрузил на одну из вершин Хибин российский флаг

Василий Комиссаров и Андрей Киричев водрузили российский флаг на вершину Юкспорр. Фото: Пресс-служба УФСИН по Мурманской области

Ни словом, а делом – именно этим девизом всегда руководствуется Василий Комиссаров, сотрудник УФСИН по Мурманской области, известный ультрамарафонец и скайраннер. Поскольку коронавирус отменил целый ряд соревнований в этом году, спортсмен решил начать водить экскурсии, то есть покорять вершины Хибин не в одиночку, а в компании.

22 августа в День Государственного флага России Василий Комиссаров штурмовал вершину Юкспорр вместе с 15 единомышленниками. Подъем на высоту 847 метров занял полтора часа вместо привычных для него 27 минут.

- Юкспорр, на мой взгляд, - одна из самых крутых вершин Кировска. Благодаря крутизне склонов с нее открывается шикарный панорамный вид. Хребет же отличное место для прогулок и даже пробежек. На эту гору не так часто ходят люди, видимо, крутой нрав отпугивает неопытных путешественников. И лишь стойкие и смелые бросают вызов Юкспорру! – прокомментировал коллективный подъем Василий Комиссаров.

В честь праздника спортсмен вместе с коллегой Андреем Киричевым водрузили на вершине российский триколор.

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