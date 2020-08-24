Погода в Мурманске и области на 25 августа 2020 года: до +19 градусов, туман, дожди

Погода будет более-менее теплой.
Фото: Олег ФИЛОНОК
Погода в Мурманской области в последнее время качается, как маятник. То у нас похолодание, то на следующий же день потепление. Сейчас что-то по серединке: начало недели не обещает большого солнышка, но и особой прохлады пока что не будет.
- В ближайшие дни Кольский полуостров будет находиться под влиянием южной периферии циклона, расположенного в Баренцевом море. В этот период по Мурманской области ожидается относительно теплая погода, местами пройдут дожди, - сообщают в мурманском гидрометцентре. - 25 августа в регионе будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ночью и утром туман. Ветер ночью северо-западный слабый, днем юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +7+12, днем +14+19 градусов.
Как отмечают синоптики, совсем скоро в Заполярье нагрянут ливни, ветер усилится, а температура воздуха понизится.
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