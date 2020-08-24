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Наркодиллершу из Заозерска ждет 19 лет колонии за сбыт запрещенных веществ

Женщина вину не признала, уверяя, что наркотики якобы принадлежат ее дочери
Елизавета ЛебедеваЕлизаветаЛебедева
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Северянку задержали полицейские. Фото: unsplash.com

Северянку задержали полицейские. Фото: unsplash.com

36-летнюю жительницу Заозерска ждут долгие годы в колонии за торговлю наркотиками. Как бы женщина не пыталась все отрицать, избежать наказания ей не удалось.

Известно, что в мае прошлого года северянка с помощью "закладки" в подъезде сбыла местному жителю психотропное вещество 2-фторамфетамин, массой 0,5 грамм. Кроме того, в период с октября 2018 по май 2019 года, она изготовила почти два грамма амфетамина, а также приобрела для сбыта 7,2 грамма 2-фторамфетамина. Эти психотропы она хранила в своей квартире и автомобиле. Однако продать вещества женщина не успела - ее задержали сотрудники полиции.

- Северянка вину не признала, пытаясь доказать следствию и суду, что наркотики нашла случайно и уверяла, что они могут принадлежать ее несовершеннолетней дочери, - рассказали в прокуратуре Мурманской области. - Женщина уже была неоднократно судима за хранение и сбыт психотропных веществ в крупном размере.

В итоге, на злоумышленницу завели несколько уголовных дел по части 1, 3 и 4 статьи 228.1 УК РФ за сбыт и хранение наркотиков. Кольский районный суд приговорил жительницу Заозерска к 19 годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

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