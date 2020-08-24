В Мурманске завершены поиски пропавшей женщины с татуировкой в виде ящерицы

Женщину нашли спустя полгода. Фото: "МурманСпас"

Еще одного человека нашли в Мурманской области. Так, 44-летнюю Юлию Васильеву, с татуировкой зеленой ящерицы на шее, родственники из Мурманска искали с 1 марта этого года, когда северянка перестала выходить на связь. Практически полгода было не известно, куда исчезла женщина и все ли с ней в порядке. И вот, спустя долгие месяцы, ее удалось отыскать целой и невредимой.

- Найдена, жива! - такое сообщение появилось в официальной группе поисково-спасательного отряда "МурманСпас" в соцсетях.

Что ж все хорошо, что хорошо кончается.

Тем временем, под Кировском продолжаются поиски 74-летней Любови Якимовой в красных сапогах, которая ушла с дачи в поселке Титан еще 5 августа. Также за вознаграждение ищут без вести пропавшего 44-летнего Игоря Сергеева. Мужчина бесследно пропал в районе Нивской ГЭС 19 июня.

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