Прокуратура завершила проверку чиновников ЗАТО Александровск, которых обвинили в морской рыбалки во время пандемии коронавируса

За рейд по нарушителям чиновница вместо благодарности получила двойной выговор. Фото: Из личного архива Екатерины Жигаловой

Ох, и много же шуму наделал эта история в мае. Еще бы! Пока северяне сидели дома из-за коронавируса, опасаясь покинуть свои квартиры без объяснительной, чиновники в ЗАТО Александровск отправились на морскую рыбалку. Слышать о том, что сотрудники местной администрации как раз были в рейде по нарушителям режима самоизоляции, никто даже не хотел.

Первый свой выговор советник главы ЗАТО Александровск Екатерина Жиганова и начальник местного Центра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Александр Бекерев получили еще в мае по результатам внутренней проверки. А теперь, как говорится, вторая порция после проверки прокуратуры.

- Была проведена проверка по информации, размещенной в СМИ, вызвавшей широкий общественный резонанс, о рыбалке должностных лиц администрации ЗАТО Александровск в период режима повышенной готовности, - рассказывают в прокуратуре Кольского района. – Действия должностного лица по использованию в личных целях катера «Наутилус 800», находящегося в муниципальной собственности, для вылова водных биологических ресурсов при исполнении служебного задания противоречит основным принципам муниципальной службы и нарушает требования федерального закона, а также Кодекса этики служебного поведения муниципального служащего.

Прокуратурой было внесено представление руководству ЗАТО Александровск, и Екатерине Жигановой влепили второй выговор за тот злополучный рейд.

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