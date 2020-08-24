В Баренцевом море чуть не унесло волнами лодку с шестью северянами

Северяне застряли в открытом море. Фото: ГУ МЧС России по МО
22 августа попали в беду шесть северян, которые застряли в Баренцевом море. В какой-то момент лодка путешественников потеряла ход, ее стало уносить волнами. Без помощи спасателей тут было не обойтись.
- В 15.50 в дежурную службу Центра управления кризисными ситуациями по системе "112" поступила информация о том, что в районе губы Опасовой лодка, на борту которой находились 6 человек, потеряла ход. На место происшествия выехали четверо спасателей. В 17.50 лодку взяли на буксир маломерным судном "Евангелие", - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Мурманской области.
В 18.50 судно отбуксировали в Териберку. Северянам, которые находились в лодке, медицинская помощь не потребовалась.
Напомним: на прошлой неделе в Хибинах эвакуировали вертолетом сорвавшегося с горы туриста. Из беды мужчину вызволяли 11 спасателей.
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