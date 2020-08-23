Погода в Мурманске и области на 24 августа 2020 года: до +23 градусов, дожди

Погода будет не слишком прохладная.
Фото: Ольга ЗАСУХИНА
С началом новой недели жителей Мурманской области снова ждут дожди. Однако несмотря на неминуемое приближение осени, погода все же будет не слишком прохладной, что уже хорошо.
- 24 августа на Кольском полуострове ожидается облачная с прояснениями погода, временами пройдет дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +8+13, днем +13+18, на юге +18+23 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.
Как отмечают синоптики, в ближайшие дни циклон сместится в Баренцево море, и под влиянием западного переноса теплые воздушные массы переместятся на Архангелькую область, а в нашем регионе будет постепенно холодать.
Зато сейчас, когда пожарная опасность в лесах стихла, можно отправится за грибами и ягодами. Так, на днях жительница Кировска нашла 700-граммовый подосиновик, из которого сварила ароматный суп.
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