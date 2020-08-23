Решил принарядиться: у жительницы Снежногорска сосед украл посылку с одеждой на 15 тысяч рублей

Мужчине теперь грозит до двух лет лишения свободы. Фото: unsplash.com

Оставишь вещи на пять минут без присмотра - а их уже и след простыл. Такая ситуация произошла с 36-летней жительницей Снежногорска. Северянка обратилась в полицию, рассказав, что у нее украли посылку с интернет-покупками одежды. Ущерб составил более 15 тысяч рублей.

- Прибыв на место происшествия, стражи порядка выяснили, что женщина возвращалась домой с несколькими тяжелыми вещами. В их числе была и только что полученная посылка с заказами. Местная жительница ненадолго оставила ее на лестничной площадке возле своей квартиры, а когда вышла забрать, имущество уже исчезло, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В итоге, сотрудникам уголовного розыска удалось задержать подозреваемого вора - им оказался безработный 46-летний сосед женщины. Его доставили в отдел полиции, где он сознался в краже.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ "Кража". Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

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