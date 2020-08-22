Питомник хаски под Мурманском получит поддержку правительства

Питомник хаски под Мурманском еще можно спасти. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Предприниматели Заполярья не раз говорили, что во время пандемии коронавируса каждому приходится выживать, как может. Вот владелица питомника хаски под Мурманском «Улыбка Аляски» Наталия Демидова, осознав, что следующим шагом будет закрытие, попросила помощи у губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, и была услышана.

На днях «Улыбку Аляски» посетили заместитель главы региона Дмитрий Филиппов и уполномоченный по защите прав предпринимателей Мурманской области Елена Тихонова. Они внимательно изучили ситуацию и пришли к выводу, что питомник хаски еще можно спасти.

- Для нас важен каждый предприниматель, каждый бизнес на территории региона и создающий рабочие места. Поэтому мы не оставляем без ответа ни одно обращение, поступающее от предпринимателей, тем более по вопросам поддержки их деятельности, - отметил в своем Instagram Дмитрий Филиппов. – Мы оценили с какими сложностями пришлось столкнуться питомнику и какие пути выхода из ситуации возможно предложить, чтобы вернуться на прежний уровень.

В общем, рука помощи протянута, осталось за нее ухватиться.

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