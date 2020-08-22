Житель Мурманска нашел в Териберке «пиратский» клад

"Пиратский" клад оказался не велик. Фото: Из личного архива Владимира Марченко

Сколько бы раз ты не ездил на побережье Баренцева моря, каждый раз открываешь для себя что-нибудь новое. Жителю Мурманска Владимиру Марченко, отправившийся в Териберку, в этой поездке повезло несказанно.

- Вчера [15 августа] был в Териберке, и нашел вот такой почти пиратский клад, - сообщил о своей находке в соцсетях Владимир Марченко. – Кто-то явно насмотрелся «Орел и решка» по ТВ. Жаль, что вместо 100$ там всего 50 рублей, но тоже очень прикольно. Судя по всему достаточно свежая закладка. Признавайтесь, кто заложил?

Пока ответа на этот вопрос мурманчанин не получил, зато его подписчики предположили, что бутылка с банкнотой была кинута в море вместо монетке, которой не нашлось в кармане у какого-то туриста, а вернуться на завораживающее побережье Баренцева моря очень хотелось.

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