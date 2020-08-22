В Мурманске в онкодиспансере нашли коронавирус

В онкодиспансере нашли ковид. Фото: Артем КИЛЬКИН

В конце июля губернатор Мурманской области Андрей Чибис заговорил о постепенном снятии ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, правда, при условии, что в регионе не будет вспышек опасной инфекции. Сказано – сделано! С 19 августа в Заполярье заработали рестораны и кафе, открылись бассейны и возобновилась плановая госпитализация. Однако уже через несколько дней по соцсетям прокатилась тревожная новость:

- В онкодиспанесере вспышка ковида. Одномоментно семь пациентов из одного отделения с положительным тестом. Отделение закрыто. Персонал каждый день выбывает.

Однако судя по всему краски вокруг этой ситуации несколько сгустили.

- При проведении в областном онкологическом диспансере скрининга среди сотрудников был выявлен бессимтомный носитель COVID-19. Во время проведения противоэпидемических мероприятий выявлено несколько пациентов с положительным результатом теста. Своевременно проведены все необходимые мероприятия по предупреждению распространения инфекции. Вспышки заболевания зарегистрировано не было, - прокомментировали ситуацию «КП» в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

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