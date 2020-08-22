Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 22 августа 2020 года составило 140 человек

Коронавирус продолжает уносить жизни северян. Фото: Артем КИЛЬКИН

К сожалению, 22 августа тоже не принесло долгожданного облегчения. Черед смертей от новой коронавирусной инфекции не прекращается вот уже 20 дней. Всего с начала августа умер уже 61 человек. К слову, именно столько жизней северян унес коронавирус в июле, а ведь август еще не закончился…

По информации оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за последние сутки в регионе умерли еще четыре человека. Пока не уточняется сколько было лет погибшим, и имели ли они какие-то сопутствующие заболевания. Таким образом жертвами COVID-19 стал уже 140 человек.

К счастью, количество тех, кто смог с помощью врачей победить коварный и опасный недуг в разы больше – из больниц выписали 9533 пациента с выздоровлением. Всего же в Мурманской области подтвержден 12236 случаев COVID-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В колониях и СИЗО Мурманской области возобновляются краткосрочные свидания. Встреча будет возможно при отсутствии повышенной температуры тела и наличия масок и перчаток (Подробности)

Стали известны подробности об умерших от коронавируса в Мурманской области на 21 августа. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 22 августа 2020 года (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru