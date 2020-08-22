В Медвежьегорске завершены поиски пассажира поезда Мурманск – Анапа

Николай Бабошин уже дома, рядом с своей супругой и детьми.

Передать словами, что пережили родные 68-летнего Николая Бабошина за сутки, что ничего не знали о судьбе своего мужа и отца, трудно передать. Напомним: мужчина ехал в Петрозаводске в поезде Мурманск – Анапа вместе со своей супругой. В Медвежьегорске он решил выйти из вагона и подышать свежим воздухом. Когда жена вышла за ним через пять минут, его уже нигде не было.

Подоспевшие из Петрозаводска дети организовали масштабный поиск пропавшего Николая Николаевича.

- Узнав о пропаже, мы сорвались с работы и поехали в Медгору. У обоих были разряжены телефоны. Зашли в ближайший рыболовный магазин купить зарядное. Узнав о нашей проблеме, работники магазина напечатали листовки, не смотря на большое количество покупателей и очередь возле кассы. Большое спасибо продавцам и хозяину магазина! – рассказывает о ходе поисков дочь пропавшего Людмила Веселова.

И расклеенные повсюду листовки сделали свое дело. Николая Бабошина заметили на лесной дороге грибник Максим с супругой. Они вспомнили, что видели пост в соцсетях и остановились.

- Как он оказался на лесной дороге, мы не знаем. Человек сутки провел в стрессовой ситуации, ночевал в лесу, в кармане – рябина. Поэтому объяснить сейчас ничего не может. Надеемся, что все будет хорошо. Главное, что он дома, рядом со своей супругой, - написала Людмила Веселова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Апатитах завершены поиски 78-летнего мужчины. Алексея Плотникова нашли мертвым в собственном гараже (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru