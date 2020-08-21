Погода в Мурманске и области на 22 и 23 августа 2020 года: до +25 градусов, но с дождями

Погода еще порадует северян.
Фото: Ольга ЗАСУХИНА
Недолго жителям Мурманской области осталось радоваться теплой погоде - с приближением осени в регионе становится все холоднее. Но на этих выходных шанс погреться на солнышке еще есть.
- 22-23 августа Кольский полуостров будет находиться под влиянием восточной периферии обширного циклона, расположенного над Норвежским морем. 22 августа ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +9+14, днем +20+25 градусов. 23 августа погода существенно не изменится, - сообщили в мурманском гидрометцентре.
Как отмечают синоптики, в начале следующей недели циклон сместится в Баренцево море, под влиянием западного переноса теплые воздушные массы переместятся на Архангелькую область, а в нашем регионе будет постепенно холодать. Так что самое время запасаться ветровкой и зонтиком.
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