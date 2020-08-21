В ДТП в Липецкой области перевернулся Renault Duster с семьей из Мурманска, есть пострадавшие

К счастью, ДТП обошлось без летальных исходов. Фото: 48.mchs.gov.ru

19 августа семья мурманчан, которая ехала в отпуск на юг, попала в аварию в Липецкой области - машина северян перевернулась. Спасли водителя и пассажиров, среди которых был двухгодовалый ребенок, ремни безопасности, однако без пострадавших все равно не обошлось.

- На 412 километре автодороги М-4 "Дон" Задонского района Липецкой области 29-летний водитель Citroen на перекрестке неравнозначных дорог не уступил преимущества в движении автомобилю Renault Duster и столкнулся с ним, после чего машина опрокинулась. В результате ДТП пострадала 53-летняя пассажирка Renault Duster из Мурманска, которую госпитализировали в медучреждение. 32-летнего водителя осмотрел дежурный врач. Два других пассажира иномарки не пострадали, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Сейчас по данному факту проводится проверка.

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