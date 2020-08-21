В Мурманской области стало больше особо тяжких преступлений

Всего в регионе произошло за пол года 7 011 преступлений. Фото: Артем КИЛЬКИН

Не все жители кольского края хотят жизнь дружно - некоторые предпочитают перешагнуть черту закона в погоне за местью, богатствами или чем-то еще. А потом оказываются в колонии, а также в сводке правоохранительных органов. Прокуратура Мурманской области проанализировала состояние преступности в регионе с января по июль 2020 года, выяснив, каких незаконных дел за этот период совершалось больше всего.

- Всего в Мурманской области зарегистрировано 7011 преступлений, что на 0,7% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Преобладают кражи (30,1%), мошенничества (21,4%) и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (11,2%), - сообщают в ведомстве. - Количество тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось на 25% (с 1584 до 1985), а число убийств с покушениями снизилось на 40,9% (с 22 до 13).

Число преступлений экономической направленности снизилось на 14,6%, а коррупционных - на 32,1%. А вот количество экологических преступлений, наоборот, увеличилось на 5,8% и составило 73.

Практически каждое третье преступление совершается под действием алкоголя, а треть преступлений – ранее судимыми людьми.

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