В Мурманской области прогремели грозы и прошли сильные дожди

Грозы прогремели в центре Кольского полуострова. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Северяне привычны к холодам и мелкому, нудно моросящему дождику, а вот ливни с грозами для них скорее в диковинку. Однако это лето решило порадовать жителей Заполярья не только теплом и жарким солнышком, но и сильными дождями, сопровождающимися громом и молнией.

- Грозы промаршировали по области, зацепив юг Мурманска, но главный концерт состоялся в центре Кольского полуострова. Мончегорск, Оленегорск, Апатиты и Кировск погремели от души, - сообщает паблик «Погода в Мурманске».

К слову, это уже вторая августовская гроза в столице Заполярье и седьмая по счету за лето. Однако на этом капризы погоды на этом не закончились.

- Ясное утро и полдень позволили Мурманску легко перевалить за +20 градусов, воздух прогрелся аж до +21,8 градуса. Таким образом 20 августа стало четвертый жарким днем в последнем месяце лета и 27 в году, - отмечает паблик.

20 августа также выдалось богатым на осадке. В Мурманске за сутки выпало 24 миллиметра осадков, а это больше трети месячной нормы. В Верхнетуломскому достался меньший удар стихии – 20 миллиметров. В остальных городах области осадков выпало еще меньше.

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