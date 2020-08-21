Губернатор Мурманской области предложил давать северянам ипотеку под 2%

Андрей Чибис рассказал о плане развития рынка жилищного строительства в регионе. Фото: Правительство Мурманской области

Реанимировать жилищное строительство в Заполярье и остановить отток население – задачка, как говорится, со всеми неизвестными. Однако правительство Мурманской области все же пытается ее решить.

Так, на рабочем совещании по вопросу повышения доступности жилья с участием заместителя председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева, губернатор Мурманской области Андрей Чибис представил план поэтапного развития рынка жилищного строительства в Кольском Заполярье.

- По примеру Дальнего Востока предлагаю ввести льготную ипотеку 2% годовых для жителей арктических регионов. Это поможет приобрести жилье или начать стройку многим молодым семьям. Если учесть Арктический гектар, который должен заработать уже в 2021 году, строительство собственных домов станет для северян доступнее, - отметил Андрей Чибис.

Дмитрий Медведев эту идею поддержал. Дело осталось за малым добиться окончательного принятия решения по этому вопросу.

Также губернатор предложил, учитывая растущий интерес к индивидуальному жилищному строительству, на примере Мурманской области отработать правовой механизм упрощенного предоставления земельных участков вблизи водоемов, относящихся к лесному фонду. Подразумевается, что участки будут передавать под комплексные региональные проекты.

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