Стали известны подробности об умерших от коронавируса в Мурманской области на 20 августа

Коронавирус продолжает одолевать северян. Фото: Иван МАКЕЕВ

Все больше и больше в Мурманской области летальных исходов от коронавируса, который сметает на своем пути всех. По данным оперативного штаба, в регионе уже 133 жертвы ковида. Стали известны подробности о последних погибших, которые оказались в печальной сводке за 20 августа.

- Скончались четыре пациента с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Возраст пациентов - от 37 до 78 лет. Они переносили болезнь в тяжелой форме. Северяне имели сопутствующие хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, печени, последствия инсульта. Несмотря на интенсивную терапию и усилия врачей, спасти их не удалось, - сообщили в региональном оперштабе.

Всего в Мурманской области зафиксировано 12108 случаев заражения COVID-19. Большая часть приходится на Мурманск - 6545 заболевших, Белокаменку - 2310 заболевших, и Североморск, где опасную инфекцию подхватили 1018 северян. Тем не менее, много и тех, кого вылечили. По выздоровлению из больниц выписаны 9287 человек.

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