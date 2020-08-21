Погода в Мурманске и области на 21 августа 2020 года: грозы и до +23 градусов

Погода продолжает удивлять. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Погода пока что не разочаровывает, продолжая дарить жителям Мурманской области тепло - столбик термометра поднимется выше 20 градусов. Но не одно лишь солнышко заглянет в Заполярье...

- 21 августа на Кольском полуострове ожидается переменная облачность. Временами дожди, грозы, ночью в отдельных районах туман. Ветер ночью северный слабый, днем южный умеренный. Температура воздуха в ночные часы +9+14, на востоке +4+9, днем +17+23 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Жарких дней в августе в Мурманской области выдалось немного, а дальше их будет становиться все меньше и меньше. Так что самое время отправится в лес за грибами и ягодами, коих сейчас хватает, или просто пойти на прогулку и понежиться на солнце. Главное, не попасть под грозу.

Напомним: жительница Кировска на днях нашла в лесу 700-граммовый подосиновик. Из огромного гриба сварили ароматный суп.

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