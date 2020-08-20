В Мурманске снова можно купить социальный проездной на Центральном стадионе профсоюзов

Купить билет в фойе стадиона снова возможно. Фото: правительство МО

Коронавирус внес свои коррективы в работу многих учреждений Заполярья. На несколько месяцев самые разные заведения закрыли свои двери, однако жизнь постепенно возвращается в прежнее русло.

Так, с 19 августа благодаря падению уровня заболеваемости COVID-19 и ОРВИ, в Мурманской области сняли ряд ограничений: возобновили деятельность кафе и рестораны, торговые центры, бассейны, музеи, фитнес-залы. А для тех, кто много ездит на общественном транспорте, вновь заработал пункт по продаже единых социальных проездных билетов на Центральном стадионе профсоюзов в Мурманске. Ранее он был закрыт из-за пандемии.

- Пункт продажи работает с 19 августа по будням с 8.30 до 16.30. Перерыв с 12.00 до 13.00. Суббота и воскресенье – выходные дни, - сообщили в АО "Электротранспорт".

Социальные проездные можно также купить в киосках на остановках «Проспект Ленина», «310 микрорайон», кольцо маршрута №3 на улице Гаджиева, в зданиях администрации Ленинского и Первомайского округа, в киосках по продаже печатной продукции МАРПИ в Мурманске или в отделениях почты. С полным списком можно ознакомиться на официальном сайте предприятия.

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