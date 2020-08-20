Мурманск простится с умершим от коронавируса журналистом Ириной Тверитиновой

Похороны состоятся 21 августа. Фото: личный архив Ирины Тверитиновой

Коронавирус не жалеет никого. В его цепкие лапы попадают и дети, и взрослые, и старики...Одной из тех, кто не смог побороть опасную инфекцию, стала талантливый мурманский журналист и продюсер Ирина Тверитинова. Несколько лет она работала в "Комсомолке", а последние годы своей жизни посвятила ГТРК "Мурман". Коллеги запомнили Ирину как яркого и оптимистичного человека, которая благодаря своего обаянию из любой новости делала шедевр.

Врачи боролись за жизнь чудесного журналиста до последнего - мурманчанку подключили к ИВЛ, но все же коронавирус победил. Ирины Тверитиновой не стало 13 авугста. Ей было всего 40 лет...

Стало известно, когда и где можно будет проводить талантливую северянку в последний путь. Похороны пройдут в Мурманске 21 августа. Прощание состоится в 9.45 в зале прощаний на улице Радищева за моргом, отъезд на кладбище в 10.45.

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