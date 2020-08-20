В Мурманске снова эвакуируют региональное правительство и Ленинский районный суд из-за угроз взрыва

Угрозы поступили от анонимов. Фото: правительство МО

В Мурманске продолжает волна заминирований. Напомним: на прошлой неделе в областном центре из-за угроз взрыва эвакуировали 7 зданий: региональное правительство, железнодорожный вокзал, администрацию города, Октябрьский и Ленинский районный суд, почту, Сбербанк

. Также экстренные службы были стянуты к ТЭЦ и налоговой службе. К счастью, в тот раз все обошлось - угрозы, которые шли на электронные адреса от анонимов, оказались ложными.

И вот, ситуация повторяется - по заполярной столице снова проносятся машины с мигалками и включенными сиренами.

- В Мурманске проверяются некоторые объекты, которые якобы заминировали. В том числе Ленинский районный суд и региональное правительство, - сообщил источник "КП".

К важным объектам, точное число которых не уточняется, стягиваются сотрудники полиции, МЧС и скорой помощи.

Остается надеяться, что и в этот раз опасения не оправдаются.

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