В Мурманске снова эвакуируют региональное правительство и Ленинский районный суд из-за угроз взрыва

Угрозы поступили от анонимов. Фото: правительство МО
В Мурманске продолжает волна заминирований. Напомним: на прошлой неделе в областном центре из-за угроз взрыва эвакуировали 7 зданий: региональное правительство, железнодорожный вокзал, администрацию города, Октябрьский и Ленинский районный суд, почту, Сбербанк
. Также экстренные службы были стянуты к ТЭЦ и налоговой службе. К счастью, в тот раз все обошлось - угрозы, которые шли на электронные адреса от анонимов, оказались ложными.
И вот, ситуация повторяется - по заполярной столице снова проносятся машины с мигалками и включенными сиренами.
- В Мурманске проверяются некоторые объекты, которые якобы заминировали. В том числе Ленинский районный суд и региональное правительство, - сообщил источник "КП".
К важным объектам, точное число которых не уточняется, стягиваются сотрудники полиции, МЧС и скорой помощи.
Остается надеяться, что и в этот раз опасения не оправдаются.
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