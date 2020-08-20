Моряки мурманского судна "Норд-вест" жалуются на голод и аварийную ситуацию

О том, что происходит на судне, рассказал капитан и повар. Фото: www.marinetraffic.com

- Судно "Норд-вест" находится на промысле больше месяца, продукты почти закончились, пресной воды осталось мало. Руководству безразлично. Судно в аварийном состоянии - работает только один насос, а капитан молчит! - такое волнующее сообщение разлетелось на днях по мурманским соцсетям.

Общественность подняла тревогу - неужели, действительно, моряков морят голодом и подвергают опасности? Однако вскоре объявился кок "Норд-веста", который заверил, что пропитания хватает. Правда, без изысков.

-Скажу так - все на судне в порядке. Конечно, не так много еды, но до конца промысла нам хватит, - поделился в паблике "Мурманск" повар Петр Соколов, приложив фотографии блюд.

Еды морякам хватает. Фото: Петр Соколов

"КП" обратилась к капитану судна, чтобы он прояснил сложившуюся ситуацию. По его словам, появившееся тревожное сообщение - попросту фейк.

- Мне уже просто становится смешно, что вот так все ведутся на всякого рода фейки. На судне все благополучно, еда и вода есть, механизмы работают, сейчас вот идем с очередным тралом, ловим креветку. Провели собрание судовое, и вы знаете, нет таких, кто бы сказал, что все плохо, - отметил капитан "Норд-веста" Александр Забавников. - Не могу сказать, кто и главное зачем распространяет недостоверную информацию. Ведь на судне обеспечены все условия. Да, есть конечно и свои нюансы, например нет майонеза. Но это не критично, тем более что рейс в ближайшее время закончится, и придем в порт.

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