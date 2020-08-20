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Замминистру имущественных отношений Мурманской области, которого подозревают в получении взятки, изменили меру пресечения

Следователи просили суд оставить Сергея Бунтова под домашним арестом
Варвара РуслановаВарвараРусланова
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Суд решил изменить меру пресечения Сергею Бунтову.

Суд решил изменить меру пресечения Сергею Бунтову.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эта история началась в еще феврале с обысков в министерстве имущественных отношений Мурманской области. После визита силовиков заместитель министра Сергей Бунтов был задержан, а в отношении него возбудили уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки в крупном размере за незаконные действия», в котором фигурирует сумма 200 тысяч рублей.

Почти сразу после задержания замминистра попал не в СИЗО, а в больницу, поэтому избирая в апреле ему меру пресечения суд учел состояние его здоровья и отправил Сергея Бунтова под домашний арест. Спустя четыре месяца служителям Фемиды пришлось рассматривать ходатайство об изменении меры пресечения.

- Судом изменил меру пресечения подозреваемому с домашнего ареста на запрет определенных действий, - сообщили «КП» в следственном комитете по Мурманской области.

А это значит, что теперь Сергей Бунтов сможет покидать пределы своей квартиры, правда, в строго определенное время и посещать далеко не все места и общаться не со всеми. К слову, в суде следователи настаивали на продлении домашнего ареста, но служители Фемиды решили по-своему.

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