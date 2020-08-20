Как и когда в Мурманской области будут возобновлять работу поликлиники и стационары

Поликлинику возобновляют плановую помощь. Фото: Иван МАКЕЕВ

Заполярье маленькими шажками возвращается к прежнему образу жизни, прерванному новой коронавирунсой инфекцией. Напомним: с 19 августа в Мурманской области открылись торговые центры, рестораны и бассейны, а также возобновилась плановая госпитализация пациентов. Однако чтобы она не понадобилась, за здоровьем надо следить постоянно.

- С 19 августа началось расширение объемов плановой медицинской помощи в амбулаторных и стационарных условиях, возобновляется работа дневных стационаров во всех районах области, кроме Мурманска и Североморска. В этих городах этот процесс начнется с 24 августа. Отделения, перепрофилированные для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией, будут восстанавливать свою основную деятельность в особом порядке с учетом эпидемиологической ситуации, - отметили в правительстве Мурманской области.

Разумеется, всем пациентам в обязательном порядке будут измерять температуру, и обеспечено соблюдение временной и социальной дистанции между посетителями. Кроме того, для северян с признаками ОРВИ организованы отдельные кабинеты.

- Вакцинация взрослых, диспансеризация и профосмотры начнут осуществляться с 1 сентября, - подчеркнули в ведомстве.

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