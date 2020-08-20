Из-за затонувшего судна "Сайда" в Кольском заливе образовалась масляная пленка

Судно доставило много проблем. Фото: vk.com/rpngov

Рыболовецкое судно "Сайда", которое загорелось в Мурманске на прошлой неделе, а после - пошло ко дну Кольского залива, продолжает доставлять хлопоты. Так, из траулера, который был готов к утилизации, вытекли технические жидкости и остатки топлива. Спасатели установили вокруг судна плавучие заграждения, чтобы опасные вещества не разошлись по всему водоему.

Насколько большой вред был причинен экологии - еще предстоит выяснить.

- Инспектор Росприроднадзора осмотрел место происшествия: на воде видна масляная пленка. Специалисты взяли пробы в районе затонувшего корабля и в зоне, где судов нет, чтобы сравнить показатели. Анализ поможет рассчитать ущерб, нанесенный окружающей среде, - сообщили в Балтийско-Арктическом межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Сейчас в отношении ООО "РК "Вирма", собственника судна, возбуждено дело об административном правонарушении. После завершения расследования станет известна сумма, которую компания должна будет выплатить за причинение вреда экосистеме Кольского залива.

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