В Медвежьегорске пропал пассажир поезда Мурманск – Анапа

Николай Бабошин вышел из вагона и пропал. Фото: соцсети

Загадочная история произошла на железнодорожной станции Медвежьегорск утром 19 августа. В 8.22 здесь остановился поезд Мурманск – Анапа, в котором ехал в Петрозаводск 68-летний житель Зеленоборского Николай Бабошин с супругой.

- Мужчина вышел на станции подышать свежим воздухом – поезд в Медвежьегорске стоит 12 минут. Буквально через пять минут жена Николая Николаевича вышла на перрон, но мужа нигде не оказалось. Его телефон, документы и все личные вещи остались в вагоне, - сообщает подробности городской портал Karelia News.

Дети пропавшего приехали из Петрозаводска в Медвежьегорск и вместе с матерью стали искать пропавшего отца. Участок, где стоял поезд не попадает в зону видимости камер видеонаблюдения. Однако поиски до сих пор не увенчались успехов – мужчина словно в воду канул. Северяне уже обратились в полицию.

Николай Бабошин был одет в синюю куртку, синие джинсы и кроссовки. Если вы что-то знаете о его местонахождении, звоните по телефонам: 8-921-221-84-42 (Людмила), 8-921-461-96-43 (Александр).

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