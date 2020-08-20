Рано утром в Мурманске видели огненную радугу

Красная радуга ознаменовала начало нового дня в Мурманске. Фото: Василий Рябков

Большинство жителей заполярной столицы ночью спят, давая отдых организму перед новым трудовым днем. Однако прибывая в объятиях Морфея можно пропустить много интересного, например, такое не частое атмосферное явление, как огненная радуга.

Да, да, минувшей ночью над Мурманском повисло красное «коромысло», потеряв где-то остальные шесть цветов.

- Сегодня [20 августа] около 4 часов ночи неспящими в Мурманске наблюдалось не самое частое атмосферное явление – красная (императорская, огненная, Перунова, Шочипилли, Биврест в Асгард) радуга, - поделился с горожанами своим наблюдением мурманчанин Василий Рябков. – Показатель преломления воды для более длинноволнового (красного) света меньше, чем для прочих, поэтому красный свет слабее всего отклоняется – на 137°30’ и при прохождении сквозь плотные слои атмосферы на закате или восходе менее всего рассеивается.

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