Стали известны подробности о погибших от коронавируса в Мурманской области на 19 августа

У северян протекала болезнь в тяжелой форме. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Число погибших от злосчастного коронавируса растет изо дня в день, ничего уж тут не поделаешь. По последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, в регионе зафиксировано 129 летальных исходов от опасной инфекции. Сейчас стали известны подробности о последних четырех пациентах, которые не смогли выжить в схватке с COVID-19.

- Скончались четыре пациента с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Возраст пациентов — от 47 до 79 лет. Они переносили болезнь в тяжелой форме. Северяне имели сопутствующие хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, почек, онкологические заболевания. Несмотря на интенсивную терапию и усилия врачей, спасти пациентов не удалось, - сообщили в оперштабе.

Всего в Мурманской области - 12046 случаев заражения коронавирусом, в лидерах Мурманск (6500 заболевших) и Белокаменка (2310). Тем не менее, большая часть, а именно 9134 пациента, уже выздоровели.

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