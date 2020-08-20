Погода в Мурманске и области 20 августа 2020 года: тепло, но дождливо

Погода еще радует северян теплом. Фото: Олег ФИЛОНОК

Погода пока что продолжает радовать жителей Заполярья теплом. Задержится ли яркое солнышко надолго - вряд ли, поэтому нужно не упустить это время.

- 20 августа в Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +6+11, днем +15+20 градусов, - рассказали в мурманском гидрометцентре.

По словам синоптиков, в ближайшие дни погоду на Кольском полуострове определяет многоцентровая циклоническая депрессия, расположенная над северной Атлантикой, Норвежским и Гренландским морями, по периферии которой на территорию нашего региона будут выноситься теплые воздушные массы. Так что самое время отправится в лес за грибами или просто на прогулку под солнцем, к тому же, можно вполне застать радугу.

Напомним: жительница Кировска нашла в лесу 700-граммовый подосиновик. Из огромного гриба сварили ароматный суп.

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