Продолжается необычный квест «Город-порт»

Участвуй в квесте Мурманского морского торгового порта и «КП» - выигрывай призы!
Фото: Антон ЗАБИРОВ
4 августа стартовал необычный квест «Город-порт», который проводят Мурманский морской торговый порт совместно с «Комсомольской правдой» - Мурманск». Уже опубликовано пять из восьми заданий, отгадав которые можно выиграть призы.
Напомним: чтобы принять участие в квесте, необходимо внимательно прочитать задание (ссылки на них прикреплены ниже) и угадать, что это за место мы загадали, найти его и сделать снимок, либо найти картинку в Интернете (только не забудьте указать ее автора). Фотографию необходимо опубликовать у себя на странице в «ВКонтакте», Facebook или Instagram с хэштегами #мурманскпорт105 #кпмурманск или прислать в сообщения группы «Комсомольская правда» - Мурманск» в «ВКонтакте» либо в директ Instagram.
Красивый пост с рассказом о впечатлениях от этого места или о том, как ваша жизнь с ним связана, только увеличит ваши шансы на победу. Все условия конкурса можно прочитать на сайте.
Присоединиться к участию в квесте можно в любой момент! Торопитесь времени осталось не так много!
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