Продолжается необычный квест «Город-порт»

Участвуй в квесте Мурманского морского торгового порта и «КП» - выигрывай призы! Фото: Антон ЗАБИРОВ

4 августа стартовал необычный квест «Город-порт», который проводят Мурманский морской торговый порт совместно с «Комсомольской правдой» - Мурманск». Уже опубликовано пять из восьми заданий, отгадав которые можно выиграть призы.

Напомним: чтобы принять участие в квесте, необходимо внимательно прочитать задание (ссылки на них прикреплены ниже) и угадать, что это за место мы загадали, найти его и сделать снимок, либо найти картинку в Интернете (только не забудьте указать ее автора). Фотографию необходимо опубликовать у себя на странице в «ВКонтакте», Facebook или Instagram с хэштегами #мурманскпорт105 #кпмурманск или прислать в сообщения группы «Комсомольская правда» - Мурманск» в «ВКонтакте» либо в директ Instagram.

Красивый пост с рассказом о впечатлениях от этого места или о том, как ваша жизнь с ним связана, только увеличит ваши шансы на победу. Все условия конкурса можно прочитать на сайте.

Присоединиться к участию в квесте можно в любой момент! Торопитесь времени осталось не так много!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Задание № 1 необычного квеста «Город-порт». Участвуй в квесте Мурманского морского торгового порта и «КП» - выигрывай призы! (Подробности)

Задание № 2 необычного квеста «Город-порт». Участвуй в квесте Мурманского морского торгового порта и «КП» - выигрывай призы! (Подробности)

Задание №3 необычного квеста «Город-порт». Участвуй в квесте Мурманского морского торгового порта и «КП» - выигрывай призы! (Подробности)

Задание №4 необычного квеста «Город-порт». Участвуй в квесте Мурманского морского торгового порта и «КП» - выигрывай призы! (Подробности)

Задание №5 необычного квеста «Город-порт». Участвуй в квесте Мурманского морского торгового порта и «КП» - выигрывай призы! (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru