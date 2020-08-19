Житель Мурманска обокрал племянницу, чтобы купить спиртное

Северянину грозит до 5 лет лишения свободы. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

33-летняя мурманчанка, вернувшись из отпуска, никак не ожидала, что из ее квартиры исчезнет дорогая техника. Пришлось северянке обратиться за помощью в полицию.

- У женщины похитили телевизор, компьютер и игровую приставку на общую сумму 37 тысяч рублей. Кража была совершена свободным доступом, следов взлома на двери не было. Опросив хозяйку квартиры, оперативники установили подозреваемого - им оказался 43-летний житель областного центра, дядя мурманчанки, с которым они живут вместе, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Оказалось, что мужчина нигде не работает, раньше привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, кражи и грабеж. Он признал свою вину и объяснил полицейским, что на преступление его толкнуло желание выпить, а денег на спиртное не было.

К сожалению, вернуть похищенное законной владелице полицейским не удалось, родственник продал технику, а вырученную сумму потратил на желанный алкоголь и закуску.

В отношении мурманчанина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ "Кража". Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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