В Оленегорске по парку Горняков гулял медведь

Прогулка по городскому парку может дорого стоить медведю. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как бы не была щедра северная природа в этом году на урожай, без визитов бурых хищников в заполярные города все же не обошлось. Напомним: на прошлой неделе следы косолапого были замечены на кладбище в Мурмашах. Однако в Оленегорске медведь зашел еще дальше.

- В 5.30 19 августа по парку Горняков бродит огромный медведь, - сообщил в соцсетях Никита Сергеевич.

Как оказалось, косолапый в городе стал уже завсегдатаем. Его неоднократно видели около старого кладбища видели, у школы №4, в парке на улице Парковой, на комбинате, на механическом заводе и в районе улицы Южной.

- Жителей Оленегорска беспокоит один и тот же мишка. Министр уже выдала разрешение на регулирование численности медведей в этом районе. Сейчас охотинспекторы совместно с полицией организуют эту работу, - прокомментировал ситуацию Дмитрий Каск, начальник госохтнадзора министерства экологии и природных ресурсов Мурманской области.

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